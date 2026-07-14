Impiego pubblico - Trattamento economico - Previsione della contrattazione collettiva o della legge - Necessità - Applicabilità.
Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull’inquadramento del personale, senza possibilità, da parte del datore di lavoro pubblico, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, essendo posta per ragioni indisponibili...