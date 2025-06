Tre nuovi equity partner entrano in NexumStp: Artale, Pala e Stasi

Daniele Artale, Valentina Pala e Federico Andrea Stasi

Tre nuovi professionisti entrano a far parte della squadra di consulenti di NexumStp come equity partner. La realtà multidisciplinare cresce ampliando la sua presenza sul territorio italiano, al fianco delle imprese nella gestione di servizi legali, fiscali, organizzativi e del lavoro. I nuovi equity partner sono Daniele Artale, operativo su Palermo; Valentina Pala che esercita l’attività di consulenza a Roma e Federico Andrea Stasi legato all’area di Torino. Con loro, il gruppo conta oggi circa 50 tra managing partner, equity e salary partner.

Daniele Artale opera nel settore della consulenza del lavoro dal 2007. Il suo percorso inizia all’interno di studi professionali e prosegue nelle Risorse Umane. Dal 2017 svolge attività in qualità di libero professionista, offrendo supporto agli imprenditori nella gestione del personale, con un focus particolare sulla digitalizzazione dei processi HR. Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze altamente specialistiche in ambito previdenziale che oggi gli permettono di offrire consulenze mirate all’ottimizzazione della posizione contributiva e pensionistica di ciascun cliente.

“Entrare in NexumStp è la scelta ideale per intraprendere un percorso di crescita professionale continua e strutturata. Far parte di una realtà così ricca di competenze multidisciplinari mi consente di offrire un’assistenza completa che va ben oltre gli aspetti strettamente legati alla consulenza giuslavoristica”, afferma Artale.

Valentina Pala è dottore commercialista e revisore legale dei conti con oltre vent’anni di esperienza in studi professionali. Le sue competenze specialistiche sono soprattutto legate alla strutturazione e all’analisi dei profili civili e fiscali delle operazioni societarie nonché delle operazioni straordinarie. Inoltre, a valutazioni di azienda e di rami d’azienda, consulenza e implementazione di ristrutturazioni aziendali e organizzative, alla fiscalità di impresa e nella gestione dei rapporti con le autorità fiscali.

Pala commenta così il suo ingresso in NexumStp come equity partner: “Anche dopo un percorso consolidato nel settore della consulenza, con incarichi di prestigio, entrare in un gruppo dinamico e attento all’innovazione come NexumStp è per me una scelta stimolante. Credo che il modello degli studi tra professionisti sia vincente per la possibilità di creare sinergie e nuove opportunità attraverso un proficuo scambio di visioni”.

Federico Andrea Stasi è entrato in NexumStp a gennaio 2025 come salary partner. Dottore commercialista e revisore legale che esercita da più di vent’anni la professione nel settore del contenzioso tributario e nel campo della consulenza fiscale e societaria a favore di aziende e persone fisiche italiane ed estere. È laureato in Economia Aziendale presso l’Università di Torino, con una tesi sul Fondo e la Banca Europea degli Investimenti a Lussemburgo. Attualmente sta completando anche gli studi in Giurisprudenza. Tra le esperienze più significative, quella nel settore finanziario presso Merrill Lynch International Private Bank a Londra e gli studi scolastici conseguiti in Belgio fino al Baccalaurèat.

Stasi commenta: “Nella nostra professione oggi il lavoro di squadra e la capacità di lavorare insieme per una visione comune sono caratteristiche fondamentali per operare con successo in una economia sempre più complessa. NexumStp rispecchia questo modello evoluto di organizzazione in cui il lavoro individuale è diretto verso gli obiettivi dell’intera struttura. È il carburante che consente a persone comuni di ottenere risultati straordinari”.

Il presidente di NexumStp Paolo Stern conclude: “L’ingresso di nuovi equity partner, dopo l’avvio del progetto nazionale di networking fra imprese e professionisti NexumNet, evidenzia il dinamismo del nostro gruppo che è in grado di distinguersi nel settore intercettando l’attenzione di tanti specialisti. Riscrivere un percorso di sviluppo e crescita ancorato ai valori ordinistici ma capace di esprimersi con maggior aderenza alla necessità del mercato: questo è ciò che facciamo”.