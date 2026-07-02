Trevisan & Cuonzo: nuova pronuncia favorevole nella tutela delle iconiche White Sole di Loro Piana

Lo studio legale Trevisan & Cuonzo, con un team composto dal Managing Partner Gabriele Cuonzo e dai Counsel Alice Fratti e Riccardo Traina Chiarini, ha assistito con successo Loro Piana nel procedimento cautelare promosso davanti al Tribunale delle Imprese di Torino nei confronti di Parijan Sas, società attiva nella vendita online di calzature e capi di abbigliamento.