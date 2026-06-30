Benedetta Amisano, Alessandro Vespa

GSA - Global Student Accommodation (per il tramite del Fondo C&G Italian Student Accommodation Fund, gestito Savills Investment Management SGR S.p.A.) e Impreme Sud S.r.l. (società interamente controllata da Impreme S.p.A, a sua volta interamente controllata da fondi riconducibili a Varde Partners) hanno stipulato l’atto di compravendita relativo ad un’area edificabile sita in Roma, destinata da ospitare uno studentato di circa 450 posti letto.

L’Acquirente, GSA, è stato assistito dallo studio Eversheds Sutherland in relazione alle attività di due diligence nonché in relazione alla redazione e negoziazione degli accordi contrattuali con Impreme, con un team guidato dalla partner Benedetta Amisano (in foto) e composto dal principal associate Roberto De Acetis e dall’associate Giusy Fallo, mentre i profili di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Giuseppe La Rosa e dalla senior associate Marta Pozzoli.

L’Acquirente, GSA, è stato assistito da PwC Tax per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dal director Andrea Fusaro, supportato dal senior manager Santolo Lippiello e dal manager Cosmin Pletl, sotto la responsabilità del partner Marco Vozzi.

Il Venditore, Impreme Sud, è stato assistito da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) in tutte le fasi della negoziazione degli accordi contrattuali con GSA e dei contratti di appalto con i general contractor che si occuperanno della costruzione dello studentato, con un team composto dal partner Alessandro Vespa (in foto) e dalla senior associate Isabella Fasci.

I profili notarili sono stati seguiti dal Notaio Giulia Candiani.