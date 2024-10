Tutti gli Studi dell’investimento di Evoco e Angel Capital Management in Manebí

Giancarlo Capolino-Perlingieri, Maria Pia Carretta, Giovanni Marcon, Benedetta Gizzi, Angelo Romano

Evoco TSE III SCSp, SICAV-RAIF, fondo di investimento lussemburghese gestito ad Evoco AG, attivo nel settore della PMI europee (Evoco) e Angel Capital Management S.p.A., società riferibile ad Angelo Moratti (Angel Capital Management), hanno perfezionato un’operazione di co-investimento nel capitale sociale di Société 23.3. S.r.l. (Manebì), società operante nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di abbigliamo estivo, sia in Italia che all’estero.

Evoco ha agito come lead investor, sottoscrivendo quote di nuova emissione di Manebì e acquistando alcune partecipazioni di minoranza. Angel Capital Management ha co-investito nella sottoscrizione di quote di nuova emissione.

Lo Studio Legale CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone ha assistito Evoco con un team formato dai partner Giancarlo Capolino-Perlingieri e Maria Pia Carretta e dagli associate Giovanni Marcon, Carolina Cipollaro de l’Ero e Francesca Maggi.

Lo Studio Legale Chiomenti ha assistito Angel Capital Management, in qualità di investitore, ed il fondo Milano Investment Partners SGR S.p.A. (MIP), in qualità di socio

venditore con un team formato dal partner Edoardo Canetta Rossi Palermo e dagli associate Benedetta Gizzi e Pietro Poma.

Manebì ed i Founders sono stati assistiti dallo Studio Legale LMCR con un team formato dal partner Angelo Romano e dall’associate Chiara Peroni. Banor SIM S.p.A. (Banor) ha seguito Evoco per gli aspetti finanziari, con un team formato da Marco Saliu, Mario De Donato e Federico Waldner.

Lo Studio del Notaio Ciro de Vivo ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.