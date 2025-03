Tutti gli studi nell’acquisto da parte di Arkéa da Prelios SGR di un complesso immobiliare a Milano

Claudio Cerabolini, Alessandro Balp

BonelliErede ha assistito Transitions Europe, primaria SCPI di diritto francese gestita da Arkéa Real Estate Investment Management, nell’acquisto da Prelios SGR del complesso immobiliare di via Rizzoli 2-4-6, a Milano. Clifford Chance ha assistito Prelios SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, per conto del Fondo Cristoforo, nella vendita dello stesso.

L’asset, completamente locato, è situato nel distretto urbano denominato “Crescenzago District” e si compone di tre corpi di fabbrica che si estendono su una superficie di circa 31.000 mq comprensivi di tre piani interrati adibiti a parcheggio.

Con il perfezionamento di questa operazione, Prelios SGR completa il processo di dismissione immobiliare del Fondo Cristoforo, raggiungendo così un significativo traguardo nell’ambito della progressiva strategia di cessione degli asset avviata nel 2021.

BonelliErede ha assistito l’acquirente con un team guidato dal partner Alessandro Balp, leader del Focus Team Real Estate, composto dal managing associate Samuel Ghizzardi e dall’associate Federica Marie Charlotte Fioretto per gli aspetti corporate e real estate, dal managing associate Antonio Giulio Carbonara e dalla senior associate Marina Roma per i profili di diritto urbanistico e ambientale e dal senior counsel Christoff Cordiali per i profili fiscali.

Clifford Chance ha assistito Prelios SGR per tutti gli aspetti legali e fiscali con un team guidato dal partner Claudio Cerabolini, co-head del global Real Estate Sector di Clifford Chance, e coadiuvato dall’associate Amedeo Sciolari e dal trainee Edoardo Coletti per i profili corporate e real estate, e dal senior associate Andrea Sgrilli per i profili fiscali.