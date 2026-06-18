Gabriele Provaggi, Pietro Livia Isidoro

Tessellis, società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che la controllata Tiscali Italia, Tessellis e Smeraldo (società interamente controllata da Canarbino) hanno sottoscritto il contratto di affitto e impegno irrevocabile all’acquisto relativo al ramo d’azienda “telco consumer” e “web-mail” di Tiscali, con contestuale concessione in licenza d’uso dei marchi “Tiscali” e “Linkem” di Tessellis.

BonelliErede ha assistito Canarbino con un team multidisciplinare guidato dal partner Fulvio Marvulli e composto, per gli aspetti corporate M&A, dal senior associate Isidoro Pietro Livia, dall’associate Gabriele Provaggi e da Matteo Ramacci. Il partner Vittorio Lupoli ha seguito gli aspetti di crisi d’impresa mentre gli aspetti antitrust sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Pappalardo, dall’associate Gillian David e da Riccardo Lacerenza. L’of counsel Alessandro Rosi, insieme al senior associate Andrea Gemmi e all’associate Aleksandar Mitrovic, si è occupato degli aspetti golden power e di diritto amministrativo mentre quelli di IP sono stati curati dal partner Tommaso Faelli e dal managing associate Carmine Di Benedetto. La partner Antonella Negri e il senior associate Didier Montingelli hanno seguito i profili labour. Inoltre, hanno cooperato nell’operazione i professionisti dell’ufficio legale di Canarbino nelle persone di Federica Calmi, Elisa Natale e Alessia Vinazzani.

Il gruppo Tessellis è stato assistito dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.