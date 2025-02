Tutti gli studi nella partnership di MEP con Promostar

Ida Montanaro, Stefano Campoccia

Simmons & Simmons e Studio Legale Campoccia hanno assistito MEP, azienda controllata da Wise Equity in partnership con Giorgio Del Fabro, leader mondiale nella produzione di macchinari per la lavorazione del tondo d’acciaio utilizzato nelle armature da cemento armato, nell’acquisizione di un ulteriore 51% del capitale sociale di Promostar, controllandone ora il 70%. Con questa operazione, il Gruppo MEP rafforza quindi la propria presenza nel settore dei macchinari critici nella filiera del cemento armato per le infrastrutture e le costruzioni, ampliando la sua offerta prodotti.

Il team di Simmons & Simmons era composto dal managing associate Alessandro Bonazzi e dalle associate Ida Montanaro e Martina Scottà, con la supervisione del partner Andrea Accornero.

Lo Studio Legale Campoccia (SLC) ha assistito MEP con un team coordinato dal founding partner Stefano Campoccia insieme all’avv. Ambra Breda ed all’avv. Rolando Favella.

Spada Partners ha assistito MEP per la due diligence fiscale e la strutturazione del deal con il partner Guido Sazbon, coadiuvato da Bernardo Porcellini e Gian Maria Bascherini; il partner Cristiano Proserpio, con Tommaso Bartolucci, ha seguito la due diligence finanziaria.

Promostar S.r.l. è stata assistita dall’avv. Michael Measso per la due diligence legale e l’assistenza legale e dal dott. Massimo Collino dello Studio Commercialisti Collino Serafini Zuliani D’Orlando per la due diligence contabile e fiscale e la strutturazione del deal.