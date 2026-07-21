Salvatore Orlando, Flavio Rodi

Ughi e Nunziante ha difeso con successo Honda Italia Industriale S.p.A. nel procedimento instaurato da una ex subfornitrice che lamentava un abuso di dipendenza economica.

La Suprema Corte, aderendo alle difese svolte da Honda Italia Industriale S.p.A., ha rigettato il ricorso dell’ex subfornitrice, confermando integralmente le precedenti decisioni del Tribunale di Lanciano e della Corte d’Appello di L’Aquila, che avevano entrambi accertato l’insussistenza di un abuso di dipendenza economica da parte di Honda Italia Industriale S.p.A.

In particolare, nel corso del procedimento Honda ha provato che il mancato rinnovo di alcuni contratti di appalto di servizi con l’ex subfornitrice e il loro successivo affidamento ad una diversa impresa non abbiano integrato alcuna condotta abusiva in danno dell’ex subfornitrice.

Ughi e Nunziante ha assistito Honda Italia Industriale S.p.A. con un team composto dall’of counsel Prof. Salvatore Orlando e dal senior associate Flavio Rodi.