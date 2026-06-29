Rispetto alle proposte della Commissione "Caselli" - delegata dal Ministro della giustizia pro-tempore ad elaborare proposte di revisione soltanto in materia di reati - la legge n. 75/2026 interviene diffusamente anche sul piano amministrativo predisponendo un modello di tutela improntato alla prevenzione, al controllo e alla collaborazione con gli operatori alimentari
*già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e già Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita con Dm 20 aprile 2015
**Professore ordinario di Diritto Agrario e Diritto Alimentare presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e già Vice-Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte d'intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare
Attraverso l'arco...