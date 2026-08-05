In tema di interpretazione del testamento, il ricorso a elementi estrinseci alla scheda testamentaria ha carattere meramente sussidiario e può rilevare solo quando la volontà del testatore non emerga con chiarezza dal testo dell’atto, dovendo invece attribuirsi valore preminente all’elemento letterale, valutato nel quadro complessivo delle disposizioni e secondo il canone di conservazione del testamento.

Non integra sostituzione fedecommissaria la clausola con cui il testatore, dopo avere istituito...