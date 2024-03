Un’operazione sulle nuove cifre che è a rischio incostituzionalità

È venuto il momento di trarre alcune conclusioni anche in relazione ai possibili rischi di incostituzionalità e di inoperatività fino alla approvazione del secondo Dpr per la tabellazione dei postumi



L’esame compiuto del Dpr in corso di approvazione consente di trarre alcune conclusioni anche in relazione ai possibili rischi di incostituzionalità e di inoperatività fino alla approvazione del secondo Dpr per la tabellazione dei postumi.

Una prima valutazione sullo schema di Dpr

Si ritiene in sintesi che:

1) L’attuale barème elaborato per l’articolo 138 del codice delle assicurazioni individui un meccanismo di valutazione dei postumi permanenti costruito su base centesimale di guisa che ogni punto comporta la stessa entità di danno permanente...