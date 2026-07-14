Bianchi, Elia

Pavia e Ansaldo annuncia l’apertura della nuova sede di Torino, situata in Via San Quintino 14, all’interno dell’edificio storico Società Acque Potabili di Torino nel cuore della città, confermando il proprio impegno a presidiare un territorio strategico per il tessuto imprenditoriale nazionale.

La nuova sede, che sostituisce gli uffici di Corso Luigi Einaudi 18, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dello Studio e nasce dall’esigenza di disporre di spazi più funzionali e rappresentativi, in linea con il consolidamento della presenza di Pavia e Ansaldo sul territorio. Il trasferimento rafforza ulteriormente il presidio nell’area piemontese e segue i recenti ingressi di Massimo Longo e Gaia Benessia in qualità di Partner, a conferma dello sviluppo della sede torinese.

«Siamo molto soddisfatti di poter accogliere i nostri clienti nella nuova sede, situata in uno storico edificio nel cuore del distretto economico e professionale della città, che interpreta al meglio i valori di solidità, eccellenza e qualità che da sempre contraddistinguono Pavia e Ansaldo. Siamo convinti che la nostra competenza continuerà a rappresentare un punto di riferimento per le imprese di un territorio che si distingue per la straordinaria capacità di innovare, produrre valore e competere sui mercati nazionali e internazionali», dichiara Massimiliano Elia, Responsabile della sede di Torino di Pavia e Ansaldo.

L’apertura della nuova sede si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo dello Studio, orientata a consolidare la propria presenza nelle principali piazze economiche italiane e a rafforzare il dialogo con il tessuto imprenditoriale locale, accompagnando imprese e investitori nelle sfide legali, regolatorie e di business sempre più complesse.

«Continuiamo a credere fortemente nelle potenzialità di questo territorio e nel ruolo strategico che Torino riveste per il sistema economico italiano. La città rappresenta oggi un hub di riferimento per il Nord Ovest e un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da importanti opportunità di sviluppo. La nuova sede rappresenta un investimento che accompagna la crescita dello Studio e rafforza ulteriormente la nostra capacità di essere vicini ai clienti, offrendo un’assistenza sempre più tempestiva, qualificata e integrata», commenta Stefano Bianchi, Managing Partner di Pavia e Ansaldo.