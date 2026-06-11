Bocciato l’appello contro Unipol, nessun risarcimento senza nesso causale tra attestato di rischio e danno

La Cassazione ha accolto il ricorso di Unipol e rigettato l’appello dell’assicurato, escludendo il diritto al risarcimento. Il mancato rilascio dell’attestato di rischio non impedisce di per sé la stipula di una nuova polizza e non può essere considerato causa di danni derivanti da eventi successivi estranei al rischio che la normativa intende prevenire