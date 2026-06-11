In materia di responsabilità risarcitoria, la violazione di un obbligo contrattuale non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento se il danno lamentato non costituisce la concretizzazione del rischio che tale obbligo era destinato a prevenire. Il nesso causale va escluso quando l’evento dannoso risulta estraneo alla funzione protettiva della regola violata. La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza 19051 del 2026, chiarisce che il mancato rilascio dell’attestazione...
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