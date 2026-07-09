Valentina Corino

Studio Torta S.p.A., tra le realtà di riferimento in Italia e in Europa nella consulenza in materia di proprietà intellettuale, marchi e brevetti, ha nominato l’Avv. Valentina Corino, partner di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, quale Presidente del proprio Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, insieme all’avv. Maria Teresa Saguatti e all’ing. Pietro Spalla, a presidio del sistema di compliance e di prevenzione dei rischi della Società.

L’Avv. Corino dichiara: «Sono onorata di assumere la presidenza dell’Organismo di Vigilanza di Studio Torta, una realtà di eccellenza nel settore della proprietà intellettuale. Il mondo dell’IP sta cambiando rapidamente: l’intelligenza artificiale pone questioni nuove in materia di brevettabilità, titolarità delle opere, uso dei dati e responsabilità. In questo scenario, e alla luce dell’AI Act, un sistema di compliance solido e capace di adattarsi è al tempo stesso un obbligo normativo e uno strumento di tutela del valore. Lavorerò, insieme al management e al team legale interno, affinché il Modello 231 resti uno strumento vivo ed efficace a supporto della crescita della Società.»