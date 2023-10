Valido il contratto con cui si cede la casa in cambio di assistenza di Selene Pascasi

La Cassazione esclude che ci sia sproporzione fra le prestazioni









È valido il contratto con cui il proprietario di un immobile, anziano e malato, lo intesta ad altri in cambio di cure. Non essendo prevedibile una morte a breve ma, anzi, un’assistenza più gravosa vista la malattia, non si può ravvisare sproporzione tra il valore del bene trasferito e la controprestazione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 28329 del 10 ottobre 2023.

Apre la controversia la decisione di una donna di chiamare in causa la signora con cui suo padre, ultraottantenne e malato...