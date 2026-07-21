Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Buste paga - Natura di confessione stragiudiziale - Efficacia di prova legale - Limiti - Conseguenze.

Con riguardo all’art. 2730 c.c. e alla valenza confessoria stragiudiziale da riconoscere alle buste paga in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute...