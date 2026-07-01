Risarcimento danni - Danno all’immagine - Danno reputazionale - Inadempimento - Danno da lucro cessante - Liquidazione - Valutazione equitativa del danno
Poiché il danno reputazionale consiste nella compromissione dell’affidabilità commerciale quale utilità inerente alla posizione imprenditoriale, e non nella dimostrazione empirica di un determinato standing sul mercato, le circostanze allegate — il carattere massivo dell’inadempimento, la sua incidenza sull’attività caratteristica dell’impresa...