Il ministero della Giustizia torna sulle nuove regole relative ai pagamenti della Pa ai professionisti, le quali prevedono che dal 15 giugno 2026 le amministrazioni pubbliche debbano effettuare la verifica telematica della regolarità fiscale prima di liquidare qualsiasi compenso. Via Arenula, con la circolare del 26 giugno 2026, chiarisce però che il pagamento diretto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione scatta soltanto quando il debito risultante dalle cartelle esattoriali notificate raggiunge ...
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