VII CONGRESSO GIURIDICO - L'Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi

Verona, 14-15 settembre 2023

IL PROGRAMMA COMPLETO

Le iscrizioni al Congresso potranno essere effettuate tramite la piattaforma "RICONOSCO" all'indirizzo https://riconosco.dcssrl.it/ selezionando gli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Verona, anche per gli iscritti ad altri Fori, previa registrazione alla piattaforma. Per eventuali informazioni sulla procedura di iscrizione scrivere a cameracivileverona@gmail.com

Giovedì 14 settembre

SESSIONE INAUGURALE dalle ore 15:30-18:30

Centro Studi Campostrini

Via S. Maria in Organo 4, Verona

SALUTI ISTITUZIONALI

Avv. Rosanna Rovere

Presidente della Federazione delle Camere Civili del Triveneto

Avv. Mauro Regis

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Avv. Alessandro Marcheluzzo

Presidente della Camera Civile di Verona

Dott. Luca Zaia

Presidente della Regione Veneto

Flavio Massimo Pasini

Presidente della Provincia di Verona

Dott. Guido Santoro

Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Venezia

Dott. Ernesto D'Amico

Presidente vicario del Tribunale di Verona

TAVOLA ROTONDA

"I primi sei mesi della riforma Cartabia"

Modera

Avv. Rosanna Rovere

Presidente della Federazione delle Camere Civili del Triveneto

INTERVENGONO

Avv. Federica Santinon

Consigliere del Consiglio Nazionale Forense

Avv. Mario Scialla

Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense

Avv. Walter Militi

Presidente Cassa Forense

Avv. Andrea Pasqualin

Presidente Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

Presidente Unione Nazionale Camere Civili

LECTIO MAGISTRALIS

Scrittura e (varie specie di) oralità nella giustizia civile

Prof. Avv. Claudio Consolo

Ordinario di diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" - Direttore della sezione processuale della "Giurisprudenza italiana" - Membro direttivo Scuola Superiore della Magistratura



E' previsto un intervento del Ministro della Cultura

Dott. Gennaro Sangiuliano



E' previsto un intervento di saluto del Ministro della Giustizia

On. Dott. Carlo Nordio



Venerdì 15 settembre

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DI VENERDI' 15 SETTEMBRE

CREDITI FORMATIVI

Sono stati riconosciuti n. 2 crediti formativi per la sessione inaugurale pomeridiana di giovedì 14 settembre in materia obbligatoria e n. 2 crediti formativi per ciascuna sessione di venerdì 15 settembre, per le sessioni n. 1 e n. 10 validi per le materie obbligatorie