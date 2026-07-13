Giulia Titola

VILLA & Associati, studio multiservizi indipendente specializzato nelle aree del diritto societario, commerciale, civile e bancario, annuncia l’ingresso di Giulia Titola in qualità di Senior Associate nella sede di Milano.

Giulia Titola entra in Studio portando un’esperienza maturata presso primari studi legali italiani. Nel corso della propria attività professionale ha sviluppato competenze nella consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, protezione dei dati personali, nonché nell’assistenza stragiudiziale alle imprese. Più recentemente ha ampliato la propria esperienza nell’ambito del contenzioso civile e della consulenza in materia di product safety & compliance.

L’ingresso di Giulia Titola rafforza il team con focus su diritto commerciale, societario e M&A, composto da tre professionisti e coordinato da Federico Villa, Founder e Managing Partner dello Studio. Il potenziamento della struttura si inserisce nel percorso di crescita dello Studio e mira a dare ulteriore slancio all’attività di advisory nelle operazioni straordinarie, consolidando il presidio del mercato milanese e il supporto a imprenditori, aziende e investitori.

“Siamo felici di accogliere Giulia in Studio – ha dichiarato Federico Villa, Founder e Managing partner di VILLA & Associati – “Il suo ingresso, a poche settimane dall’apertura della nostra nuova sede di Milano, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e sviluppo che stiamo portando avanti. Il suo arrivo rafforza la nostra presenza in una piazza strategica come Milano, punto nevralgico dove si concentrano le più rilevanti operazioni straordinarie e i processi di crescita delle imprese.”

Con il nuovo ingresso VILLA & Associati può contare su un team composto da 15 professionisti, di cui 4 partner: Federico Villa, Founder e Managing Partner, Francesca La Monica, responsabile della sede di Ravenna, Giada Orioli, Responsabile della sede di Bologna e Francesca Pepa.

Lo Studio VILLA & Associati, costituito nel 2019 tra le prime Società tra Avvocati in Italia, nasce per la gestione di incarichi bancari e di recupero crediti deteriorati (NPL e UTP), ampliando progressivamente le proprie competenze al diritto civile, commerciale, societario, del lavoro, successorio e di famiglia, nonché protezione dei dati e nuove tecnologie. Studio boutique indipendente, con sedi a Bologna, Ravenna e Milano, ha sviluppato ulteriormente la propria attività grazie a partnership strutturate con realtà professionali attive nelle operazioni di M&A. Orientato alla crescita e all’innovazione, lo Studio punta a consolidarsi come realtà di riferimento nel panorama legale nazionale e internazionale, con un approccio fondato su qualità, trasparenza e sviluppo sostenibile.