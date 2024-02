Vincenzo Moretti nuovo docente dell’Università IUL di Firenze

Vincenzo Moretti

Moretti entra come docente di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università telematica IUL, dopo aver maturato una notevole esperienza come Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti, Revisore degli Enti locali, Amministratore giudiziario, C.T.U. presso diversi Tribunali, membro di diversi collegi sindacali con società quotate in borsa, Gestore dell’organismo Di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 Reg. ministeriale Art. 4, commi 5, lett.b. D.M. 202/2014, Auditor legge 231-Esperto consulente legge 231, componente ODV, qualificato dalla Bureau Veritas secondo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa ISO 17024 nonché membro del comitato scientifico della Fondazione School University.