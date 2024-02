Violazione dei doveri coniugali quale fonte di responsabilità aquiliana

LA QUESTIONE Il comportamento del coniuge può assumere una concomitante rilevanza, sia quale fonte di responsabilità aquiliana, sia ai fini dell’applicazione dell’addebito della separazione, sanzione tipica prevista dal diritto di famiglia? Quali sono i limiti oggettivi e soggettivi di questa duplice tutela? L’addebito della separazione è un presupposto necessario per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale? È possibile il cumulo di queste domande nel procedimento di separazione personale?



Violazione di doveri coniugali e addebito della separazione

In materia di separazione personale, la sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. non è condizione sufficiente ai fini di una pronuncia di addebito, attesa la necessità di accertare in maniera rigorosa l’esistenza di una situazione di imputabilità a uno dei coniugi di comportamenti coscienti e volontari che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, nonché il nesso di causalità tra detti comportamenti e l’insorgere della crisi coniugale (ex multis, Cass. ...