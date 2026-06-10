La seconda approvazione - da parte della Camera dei deputati dopo quella del Senato della Repubblica - del disegno di legge costituzionale recante «Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato», costituisce un fattore assai rilevante verso la definitiva approvazione di questa proposta di revisione che integra l'articolo 24 della Costituzione mediante un nuovo ultimo comma in cui, in modo stringato e perentorio,si prescrive quanto segue: «La Repubblica tutela le vittime di reato».
La seconda approvazione - da parte della Camera dei deputati dopo quella del Senato della Repubblica - del disegno di legge costituzionale recante «Modifica all’articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato», costituisce un fattore assai rilevante verso la definitiva approvazione di questa proposta di revisione che integra l’articolo 24 della Costituzione mediante un nuovo ultimo comma in cui, in modo stringato e perentorio,si prescrive quanto segue: «La Repubblica tutela...