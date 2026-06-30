Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) nel finanziamento di 100 milioni di euro concesso a Türk Eximbank, l’istituzione ufficiale turca per il credito all’esportazione, nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale e destinato al finanziamento di progetti sostenibili nel Paese.

Il finanziamento prevede la destinazione vincolata dei proventi a iniziative ad alto impatto, tra cui il sostegno a imprese guidate o inclusive per le donne, PMI, realtà ad alta tecnologia e attività economiche colpite dal terremoto del febbraio 2023, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva locale, sostenere la ripresa e promuovere innovazione e inclusione, destinando oltre il 40% delle risorse a iniziative in linea con la 2X Challenge a supporto della leadership femminile.

L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico e sociale nei Paesi partner della cooperazione internazionale, promuovendo al contempo investimenti responsabili e inclusivi.

WFW ha assistito CDP con un team Finance internazionale guidato dal Partner Mario D’Ovidio (Milano), che ha lavorato in stretta collaborazione con la Partner Alexia Russell (Parigi) e con le Associate Giulia Chiarvesio (Milano) e Ciara Desmond (Parigi). Il Partner Richard Stephens (Londra) ha curato le questioni fiscali transfrontaliere, mentre il Counsel Alfredo Guacci Esposito (Milano) e l’Associate Marina Carabelli (Milano) si sono occupati degli aspetti fiscali italiani. Il Partner Andrew Hutcheon (Londra) e il Senior Associate Jack Moulder (Londra) si sono occupati delle previsioni relative alla scelta del foro competente e alla process agency. La Knowledge Counsel Elaine Ashplant si è occupata degli aspetti relativi all’€STR (Euro Short-Term Rate).

Paksoy ha assistito CDP sugli aspetti di diritto turco.