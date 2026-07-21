Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Banco Santander S.A. (“Santander”) e Africa Finance Corporation (“AFC”) nel finanziamento di 100 milioni di euro concesso al Ministero delle Finanze e del Bilancio del Togo, per la fornitura di trattori, aratri, seminatrici e altri macchinari agricoli italiani destinati al Paese africano.
Il finanziamento, garantito da SACE per 78.3 milioni di euro, è in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, che promuove l’integrazione delle imprese...