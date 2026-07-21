WFW assiste Santander e AFC nel finanziamento da 100 milioni di euro per il Ministero delle Finanze e del Bilancio del Togo

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Banco Santander S.A. (“Santander”) e Africa Finance Corporation (“AFC”) nel finanziamento di 100 milioni di euro concesso al Ministero delle Finanze e del Bilancio del Togo, per la fornitura di trattori, aratri, seminatrici e altri macchinari agricoli italiani destinati al Paese africano.