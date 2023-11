WFW con Ilios Hydrogen per lo sviluppo dei primi progetti di idrogeno verde in Italia

Eugenio Tranchino









Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Ilios Hydrogen Canada Limited (“Ilios Hydrogen”), produttore e distributore internazionale privato con sede in Canada guidato in Italia dall’Ing. Salvatore Magazu, nello sviluppo dei suoi primi progetti di produzione di idrogeno verde in Italia.



Con una pipeline di cinque siti modulari in fase di sviluppo in Italia, ognuno dei quali è programmato per produrre inizialmente una fornitura a zero emissioni di 20 MW con un’opzione di espansione della capacità fino a 100 MW per sito, Ilios Hydrogen ha anche altre attività di sviluppo in Canada e ha già identificato e assicurato terreni per potenziali progetti internazionali futuri, anche nel Regno Unito.



È di qualche giorno fa la notizia dell’accordo non vincolante stipulato un con Pineapple Power Corporation PLC (“Pineapple”), società di acquisizione speciale quotata al London Stock Exchange, per acquisire il 100% delle azioni in circolazione in Ilios in un’operazione total-share, per un corrispettivo di £ 33 milioni, da soddisfare mediante l’assegnazione e l’emissione agli azionisti di nuove azioni ordinarie di Ilios in Pineapple Power.



WFW ha assistito Ilios Hydrogen negli aspetti di diritto societario e amministrativo e di permitting con il team Energy guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino e formato dai Partner Tiziana Manenti e Luca Sfrecola, coadiuvati dai Senior Associates Cristina Betti e Anthony Bellacci.