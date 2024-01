Whistleblowing: lo abbiamo fatto “giusto”? La privacy

A poco più di un mese dalla seconda scadenza di implementazione del decreto 24/2023, fermiamoci ad analizzare se quanto adottato dalla nostra organizzazione risponde appieno alle nuove regole whistleblowing

Come tutti sappiamo, lo scorso 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing (di seguito, “Decreto”), introducendo nel panorama normativo italiano un sistema...