Whistleblowing, applicabilità della disciplina ai gruppi di imprese: i chiarimenti di Confindustria di Matteo Vizzardi, Elisabetta Piazza (*)

Al fine di evitare l’adozione di un diverso canale di segnalazione per ogni singola legal entity Confindustria propone due soluzioni: ricezione al canale di gruppo ma gestione decentralizzata a livello di singola impresa controllata, oppure, contratto di servizio tra la Holding e controllata per la gestione del canale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







A pochi giorni dalla pubblicazione da parte di Confindustria della “ Guida operativa per gli enti privati ”, ripercorriamo i passaggi principali che hanno interessato l’applicabilità della nuova disciplina Whistleblowing ai gruppi di imprese.



In particolare, prendendo le mosse da quanto indicato dal Legislatore europeo e analizzando quanto recepito dal Legislatore italiano, il presente contributo affronta la questione inerente alla gestione delle segnalazioni per le imprese di grandi dimensioni nell’ambito di un gruppo di imprese e le relative soluzioni proposte sul punto, in prima battuta da Assonime, e più di recente da Confindustria.

LA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 E LE PRIME INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (“Decreto Whistleblowing”) ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 (“Direttiva Whistleblowing”) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.



Con particolare riferimento ai gruppi di imprese, la Direttiva aveva previsto, ai sensi dell’art. 8 comma 6, che “i soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere.”



Tale disposizione era in linea con la ratio della Direttiva Whistleblowing, ossia supportare gli enti di minori dimensioni, riducendone gli oneri organizzativi e contenendone i costi legati agli adempimenti di compliance.



Tuttavia, se da un lato il Legislatore europeo aveva chiaramente previsto che le imprese di piccole e medie dimensioni potessero utilizzare un solo canale di segnalazione centralizzato, il che rendeva pacificamente ammissibile che questa tipologia di imprese potesse avvalersi di un unico canale istituito dal gruppo di appartenenza, dall’altro, invece, la Direttiva Whistleblowing non aveva fornito indicazioni in merito alla possibilità che il canale whistleblowing centralizzato di gruppo potesse anche essere utilizzato da imprese di grandi dimensioni.



Come prevedibile, la previsione in esame aveva dato adito ad un vivace dibattito interpretativo, sia nel panorama internazionale sia in quello italiano, alimentando dubbi e perplessità relativamente all’applicabilità della nuova disciplina Whistleblowing alle imprese di grandi dimensioni appartenenti ad un gruppo.



Sul punto, era intervenuta in prima battuta la Commissione Europea nel 2021 [1], fornendo una prima interpretazione di quanto disposto dal Legislatore europeo.



Ed infatti, interpellata da alcune multinazionali danesi, la Commissione aveva precisato che la possibilità di condividere il canale di segnalazione dovesse essere riservata esclusivamente alle società di piccole e medie dimensioni, mentre le società di grandi dimensioni, ancorché parte di un gruppo, avrebbero dovuto dotarsi anche di un canale di segnalazione “locale” : e ciò, nella prospettiva della Commissione, al fine di assicurare al segnalante la possibilità di accedere agevolmente al canale di segnalazione [2].

LA DISCIPLINA DEL D. LGS. 24/2023: IL SILENZIO DEL LEGISLATORE ITALIANO



In linea con la Direttiva e con il parere della Commissione Europea, il Legislatore italiano ha disciplinato soltanto la condivisione del canale di segnalazione per le imprese di piccole e medie dimensioni, non fornendo alcuna indicazione specifica per le imprese di grandi dimensioni.



A questo proposito, infatti, ai sensi dell’art. 4, co. 4 del Decreto 24/2023, “i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, hanno la facoltà di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

D’altro canto, però, al comma 2 dello stesso articolo 4, il Legislatore italiano ha previsto la possibilità per tutte le imprese – indistintamente – di affidare la gestione del canale di segnalazione ad “un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato”.



Ricorrendo a tale formulazione, il Legislatore non ha imposto alcun limite dimensionale per individuare le imprese legittimate ad avvalersi di un soggetto esterno per la gestione della segnalazione, e pertanto ha esteso questa possibilità anche alle imprese di grandi dimensioni: previsione, questa, come vedremo a breve, a cui si è fatto ampiamente ricorso in via interpretativa per concludere che il “ soggetto terzo ” chiamato a gestire il canale di segnalazione possa essere effettivamente altra società del medesimo gruppo.

LA PRIMA SOLUZIONE DI ASSONIME: LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN OUTSOURCING TRA SOCIETÀ DEL MEDESIMO GRUPPO

Con la Circolare n. 10 del 7 giugno 2023, Assonime ha diffuso una prima chiave di lettura per le imprese di grandi dimensioni, prevedendo che una possibile alternativa per la gestione delle segnalazioni potesse essere quella di “ considerare la holding o altra società del gruppo come soggetto esterno cui affidare la gestione delle segnalazioni in outsourcing sulla base di contratti di servizio, secondo la prassi generale adottata nell’ambito dei gruppi a gestione accentrata. Tale scelta dovrebbe essere, tuttavia, pienamente rimessa alla discrezionalità dell’ente che esercita direzione e coordinamento, tenendo conto anche dei rischi di risalita delle responsabilità” [3] .



Tale indicazione, senz’altro molto concreta ed efficace, ha costituito per diversi mesi l’unica interpretazione che consentisse anche alle imprese di grandi dimensioni di gestire il canale di segnalazione a livello di gruppo evitandone una moltiplicazione a livello di ogni singola controllata di grandi dimensioni.



Invero, contrariamente ad ogni aspettativa, le Linee Guida ANAC, pubblicate il 12 luglio 2023 e dunque successivamente rispetto alla Circolare in esame, hanno omesso qualsiasi tipo di indicazione sul punto.

I CHIARIMENTI DI CONFINDUSTRIA

Il 27 ottobre 2023, Confindustria ha finalmente trattato con la dovuta attenzione l’argomento, con la pubblicazione della propria Guida Operativa Whistleblowing .



Richiamando quanto già proposto da Assonime e anche sulla scia delle scelte legislative adottate a livello internazionale, Confindustria ha proposto due possibili soluzioni per le imprese di grandi dimensioni che sono parte di un gruppo, al fine di evitare che si debba adottare un diverso canale di segnalazione in ogni singola legal entity (che comporterebbe un’evidente proliferazione di costi e di canali, oltre ad un’inevitabile confusione anche per lo stesso whistleblower):



• ricezione della segnalazione al canale di gruppo ma gestione decentralizzata a livello di singola impresa controllata



In primo luogo, Confindustria propone che la segnalazione venga effettuata attraverso un unico canale di gruppo, quale potrebbe essere, ad esempio, una piattaforma informatica condivisa, e che successivamente la segnalazione venga gestita localmente all’interno di ogni singola controllata di grandi dimensioni.

Con questa soluzione, sotto un profilo operativo, all’interno della piattaforma unica utilizzata, il segnalante dovrebbe avere la possibilità di selezionare - in un apposito elenco - la società presso la quale svolge la propria attività lavorativa e con riferimento alla quale intende effettuare la segnalazione. Così facendo, nel rispetto del principio di prossimità della segnalazione, la gestione della segnalazione verrebbe poi affidata all’ufficio designato a tale attività all’interno della controllata.



• contratto di servizio tra la Holding e la controllata per la gestione del canale di segnalazione



Aderendo a questa seconda soluzione, invece, le segnalazioni verrebbero effettuate attraverso un unico canale di gruppo e poi affidate in gestione alla capogruppo stessa, in qualità quest’ultima di soggetto terzo rispetto alle controllate.



Più nello specifico, in conformità a questo modello operativo proposto da Confindustria e già ipotizzato da Assonime, ciascuna controllata è chiamata a stipulare con la capogruppo un contratto di servizio per gestire in conformità anche alla normativa locale le segnalazioni ricevute.



Al fine di garantire comunque il rispetto del principio di prossimità nella gestione della segnalazione, Confindustria propone che, anche qualora tale gestione venga affidata in outsourcing alla capogruppo, quest’ultima:

a) si avvalga del supporto degli uffici della controllata (nel rispetto degli obblighi di riservatezza);

oppure

b) istituisca una struttura di gestione della segnalazione che veda anche la partecipazione di personale interno alla controllata a cui è riferibile la segnalazione.



Si tratta, ad avviso di chi scrive, di soluzioni di buon senso e conformi al quadro normativo di riferimento, in gran parte già sperimentate in questi mesi da molte imprese chiamate a trovare soluzioni che tenessero conto anche della dimensione di gruppo, spesso internazionale (e della notevole specializzazione di alcune Funzioni di compliance già presenti a livello di gruppo).



D’altra parte, queste soluzioni, che rendono più efficiente la gestione del canale di segnalazione a livello di gruppo e al contempo assicurano la partecipazione alla gestione della segnalazione anche di personale della legal entity locale, consentono di assicurare anche l’effettiva possibilità che le segnalazioni potenzialmente rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 possano essere tempestivamente comunicate agli Organismi di Vigilanza, naturalmente per le società che hanno ritenuto di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

_____

(*) A cura di Matteo Vizzardi, partner di Dentons, e Elisabetta Piazza, trainee di Dentons