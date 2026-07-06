Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Neopharmed Gentili S.p.A. (Neopharmed Gentili) nella sua emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario senior secured, a tasso variabile, per un ammontare pari a €890 milioni. Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono quotate sul mercato Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange. Linklaters ha assistito il pool di banche collocatrici, guidato da BNP Paribas.

Neopharmed Gentili è una società del portafoglio di Ardian e Renaissance Partners, leader nel settore della medicina specialistica e medicina di base, attiva anche nel settore delle malattie rare a livello europeo.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Evgeny Scirto Ostrovskiy (Milano e Londra), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari (Milano), Noemi Stimamiglio (Milano) e Anna Sabatti (Milano). Il team che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di debt finance ha incluso il partner Stefano Bellani (Milano), e l’associate Nicola Tosin (Milano).

Linklaters ha assistito il pool di banche collocatrici guidato da BNP Paribas con un team guidato dal partner Giacomo Reali (dell’ufficio di Londra), coadiuvato dalle associate Cherry Makenna e Francesca Sebastiani (USA) e dall’associate Thomas Alves Pereira (Milano). Il counsel Marco Carrieri, coadiuvato dalla managing associate Maria Chiara De Biasio, dall’associate Riccardo Sirchia e dalla junior associate Rosa Maria Moschella, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto bancario inglese e italiano. Lo stesso team ha assistito anche i sottoscrittori del bond PIK emesso l’anno scorso da Neon Midco S.p.A. (socio unico di Neopharmed Gentili S.p.A.) nell’estensione della scadenza di tale strumento e coordinamento con la più ampia operazione di emissione high yield. Il partner Roberto Egori, insieme al counsel Fabio Balza e ai managing associate Eugenia Severino e Matteo Feliziani, nonché al counsel Omer Harel (USA) ha prestato assistenza per i profili fiscali italiani e statunitensi.

Lo Studio Tremonti Partners ha assistito Neopharmed Gentili in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dai partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e che ha incluso l’associate Simone Ferrucci.