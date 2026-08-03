Leonardo Graffi, Alexis Hojabr

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Mutares SE & Co. KGaA (“Mutares”) nell’accordo per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Stellantis nel business car-sharing di Free2move.

Free2move offre servizi di car-sharing free-floating a breve e lungo termine, prenotabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite una app mobile proprietaria. La società gestisce una delle piattaforme di car-sharing più diversificate a livello geografico, con flotte operative in 14 città in Europa e negli Stati Uniti.

L’operazione consente a Mutares di creare una nuova piattaforma nel settore della mobilità. I piani di sviluppo includono una rinnovata gestione della flotta internazionale, la prosecuzione della transizione verso veicoli elettrici a batteria e una maggiore attenzione all’esperienza del cliente e alle esigenze di mobilità urbana delle municipalità.

Come realtà indipendente sotto il controllo di Mutares, il business car-sharing di Free2move potrà beneficiare di maggiore agilità, investimenti dedicati e una più ampia flessibilità operativa, con l’obiettivo di perseguire opportunità di crescita in un mercato della mobilità altamente competitivo.

Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2026 ed è soggetto alle consuete condizioni sospensive, incluse le procedure di informazione e consultazione con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, le autorizzazioni regolamentari e le ulteriori condizioni previste dalla normativa applicabile.

Il team di White & Case che ha assistito Mutares ha incluso i partner Leonardo Graffi (Milano) e Alexis Hojabr (Parigi), insieme agli associate Daniele Pojani (Milano), Valerio Bianchi (Milano), Laura Bozzini (Milano), Adrien Ahmadi Kermanshahani (Parigi) e Ismael Najar (Parigi).