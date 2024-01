White & Case nella Partnership strategica da US$270 milioni tra Erg e Apex Clean Energy

Immordino Michael, Pietro De Mattia

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito ERG S.p.A. (ERG) nell’accordo siglato con Apex Clean Energy Holdings LLC (Apex), una società americana indipendente leader nel settore dell’energia pulita, per la creazione di una partnership strategica per la gestione di un portafoglio di impianti eolici e solari e, potenzialmente, per l’ulteriore sviluppo degli stessi.

Tale operazione rappresenta il primo passo del gruppo ERG nel mercato statunitense e prevede la creazione di una holding nella quale saranno conferiti un impianto eolico e un impianto solare, entrambi entrati in esercizio di recente, per complessivi 317 MW di capacità installata e una produzione stimata di circa 1 TWh, oltre ad un cooperation agreement relativo a circa 1 GW di nuovi progetti solari ed eolici onshore in fase di sviluppo. Il valore dell’operazione è pari a US$270 milioni e il closing è previsto entro il primo semestre del 2024.Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito ERG S.p.A. (ERG) nell’accordo siglato con Apex Clean Energy Holdings LLC (Apex), una società americana indipendente leader nel settore dell'energia pulita, per la creazione di una partnership strategica per la gestione di un portafoglio di impianti eolici e solari e, potenzialmente, per l’ulteriore sviluppo degli stessi.

Il team di White & Case che ha assistito Erg ha incluso i partner Raymond Azar (New York), Michael Immordino (Milano e Londra), Piero de Mattia (Milano), Ian Cuillerier, Raffaele Montenero Turco (entrambi New York), Jeffrey G. Davis, Farhad Jalinous, Keith Schomig (tutti Washington), Taylor Pullins, Emery J. Choi e Mingda Zhao (tutti Houston) insieme agli associate John Forbush, Heather Greenfield, Naari Ha (tutti Washington), Sam Spiers e Helen Xiang (entrambi Houston). Gli aspetti Antitrust dell’operazione sono stati curati dai partner Michael Engel (Londra) e Rebecca H. Farrington (Washington), insieme all’associate Joao Lacerda (Londra).