Withers advisor legale dei calciatori Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Luka Romero nei trasferimenti all'AC Milan

Luca Ferrari









Lo Studio Legale Withers ha assistito i calciatori Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Luka Romero nei rispettivi trasferimenti all'AC Milan con un team del dipartimento Sport guidato dal Partner e Global Head of Sports Luca Ferrari e composto dalla senior associate Stella Riberti e da Sofia Casagrande e dal Partner Filippo Molinari per gli aspetti Tax.



Durante questa sessione di calciomercato i tre calciatori si sono trasferiti all'AC Milan - Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic provenienti dal Chelsea FC e Luka Romero dalla S.S. Lazio - e Withers si è occupata degli aspetti legali e fiscali delle tre operazioni.



Withers ha un forte know how e presidio nella consulenza legale in ambito sport assistendo alcuni tra i più importanti sportivi in discipline diverse tra cui calcio, tennis e formula 1.