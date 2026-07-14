Roberta Crivellaro

Withers, Società tra Avvocati, annuncia la promozione di Edoardo Kratter a Special Counsel e di Francesco Paggiaro e Chiara Gronchi a Counsel. Le nomine testimoniano l’impegno dello Studio nel valorizzare la crescita professionale interna: Paggiaro e Gronchi hanno iniziato il loro percorso in Withers come trainee, mentre Kratter è entrato come junior associate, maturando nel tempo competenze ed esperienza che li hanno portati a ricoprire i nuovi ruoli.

Edoardo Kratter, parte del team Corporate dello...