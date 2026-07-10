Giulia cipollini, Roberta Crivellaro

Il team italiano di Private Client and Tax di Withers, Società per Avvocati, è stato premiato ai Chambers High Net Worth Awards 2026 con il riconoscimento di “European Private Client Team of the Year”, uno dei premi più autorevoli a livello internazionale dedicati ai professionisti che assistono clienti private e high net worth.

Organizzati da Chambers and Partners, gli High Net Worth Awards vengono assegnati sulla base dell’annuale ricerca indipendente della Chambers High Net Worth Guide, punto di riferimento per il mercato internazionale della consulenza ai grandi patrimoni.

Roberta Crivellaro, Managing Partner di Withers in Italia, ha commentato: “Questo riconoscimento conferma il ruolo di Withers come punto di riferimento in Italia e in Europa nella consulenza al private capital, grazie al nostro approccio integrato e multidisciplinare alle esigenze legali e fiscali delle grandi famiglie imprenditoriali, italiane e internazionali.”

Giulia Cipollini, Senior Partner di Withers e Head of Tax and Wealth Planning in Italia, ha aggiunto: “Essere premiati come European Private Client Team of the Year rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno, della competenza e della dedizione che tutto il team di Private Client and Tax mette ogni giorno al servizio dei clienti dello Studio. Questo premio valorizza il percorso di crescita che abbiamo costruito negli anni in Italia, sviluppando una squadra di circa 25 professionisti distribuiti tra le sedi di Milano e Padova, guidata da quattro soci e ulteriormente rafforzata dalla recente costituzione del team statunitense dedicato alla clientela internazionale. Un investimento costante nelle persone e nelle competenze che ci ha consentito di consolidare la nostra posizione tra i principali operatori del mercato private client in Europa.”