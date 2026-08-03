Michele Marzano, Andrea Vernier, Paolo Puri e Giulio Palma.

Genus Bononiae, società strumentale costituta dalla Fondazione Carisbo per la gestione del proprio patrimonio museale, si trasforma in fondazione di diritto comune in coerenza con i propri scopi istituzionali.

Lo Studio Legale Zoppini & Associati, con l’avv. Giulio Palma, ha seguito tutti i profili civilistici dell’operazione, mentre gli aspetti di natura valutativa e fiscale, comprensivi delle interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate e delle attività peritali, sono stati seguiti dallo studio BIP Law & Tax, con un team composto dall’equity partner Paolo Puri, dai partner Andrea Vernier e Michele Marzano, dal director Marcello Spiri e dalla senior associate Chiara Vernole.