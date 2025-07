Abuso d'ufficio: la scelta abrogativa non è censurabile costituzionalmente

In sintesi, secondo i giudici delle leggi l'abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non solo non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Mérida), ma neppure è consentito alla Corte costituzionale di operare interventi che finirebbero con produrre un effetto in malam partem e cioè [ri]espansivo della punibilità.