Accertamento integrativo. possibile anche in caso di adesione

la QUESTIONE

L'accertamento integrativo può essere emesso, per la stessa annualità di imposta, anche in caso di accertamento con adesione? In quali ipotesi legislatore e giurisprudenza ritengono legittima tale opzione?

Con la più recente ordinanza 24 aprile 2023, n. 10817, la Corte di Cassazione, in linea con alcuni dei suoi precedenti, ha inteso rafforzare il filone giurisprudenziale che propende per un'ermeneutica estensiva dei casi in cui è ammessa la reiterazione dell'azione accertativa...