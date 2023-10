Accessori di alta gamma: MTW Holding (MTWH) finalizza l’acquisizione di Florenradica

Giovanni Revoltella









MTWH, gruppo attivo nel settore degli accessori per brand di alta moda attraverso le società Metalworks (Bergamo), Mengoni e Nassini (Firenze), FGF (Firenze), Fixo (Padova), Metalstudio (Firenze), spinge sulla crescita per linee esterne e finalizza l’acquisizione di Florenradica S.r.l., realtà specializzata nelle lavorazioni del legno e nelle tecniche di stampa 3D.



Florenradica – basata in provincia di Firenze – è riuscita a coniugare la raffinata artigianalità ad una forte spinta all’innovazione, diventando controparte strategica di brand del lusso per la produzione di accessori moda e articoli home. Grazie a un’importante attività di ricerca e sviluppo nelle lavorazioni del legno e nelle più avanzate tecnologie di stampa in resina, ha abbattuto ogni sorta di limite creativo, lasciando spazio ad originalità e personalizzazioni.



“Dopo la recente acquisizione di Metalstudio, l’ingresso in MTWH di una nuova eccellenza del Made in Italy – ha dichiarato Cesare Luzzana, Amministratore Delegato di MTWH – rafforza ulteriormente il nostro presidio della filiera produttiva degli accessori per i brand del lusso e della moda, consentendoci di accedere a specifiche competenze in una logica di piattaforma integrata, in un comparto sempre più strategico per i brand del lusso”.

Con l’acquisizione di Florenradica, MTWH – da giugno 2022 portfolio company del fondo DBAG VIII – amplia ulteriormente il proprio organico e raggiunge un fatturato di circa 170 milioni di euro.



Giovanni Revoltella, Partner di DBAG Italia e membro del consiglio di amministrazione di MTWH, ha commentato: “Le recenti operazioni lungo la filiera degli accessori di lusso confermano la forte capacità attrattiva della nostra piattaforma aperta, pervasa da uno spirito imprenditoriale e orientata alla crescita. Le diverse realtà produttive del gruppo MTWH – sottolinea Revoltella – operano in maniera sinergica e in piena continuità manageriale, supportate da importanti investimenti e da advisor con competenze specifiche maturate in ambito internazionale”.



“Entriamo con entusiasmo in un gruppo che si pone come punto di riferimento per il mondo dell’alta moda e del lusso portando il nostro know-how nelle tecniche di stampa 3D e nella lavorazione del legno. Questa operazione mira a far crescere Florenradica attraverso una totale sinergia tra le nostre competenze - che assumeranno sempre più un ruolo centrale in un settore che sta avanzando con decisione verso prodotti di alta qualità e metodologie di lavorazione eco-sostenibili - e quelle già consolidate di MTWH” – hanno dichiarato Claudio e Mauro Baratti, amministratori di Florenradica.



MTWH e DBAG sono state assistite da EY per i temi di financial e tax due diligence, e da ERM e Aon per gli aspetti ambientali e assicurativi. Gattai, Minoli, Partners ha prestato assistenza su temi contrattuali e di due diligence legale.



Florenradica è stata assistita dallo Studio Lombardi & Associati per i temi di financial e tax e dallo Studio Legale Cresci per la parte contrattuale.