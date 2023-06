Adozione, l'invio tramite Pec della sentenza di appello fa scattare il termine per il ricorso in Cassazione di Mario Finocchiaro

Risulta soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione

In tema di adozione la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte di appello, a norma dell'articolo 17 della legge n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione . Questo il principio enunciato in motivazione...