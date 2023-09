ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione; (ii) negoziazione assistita, condizione di procedibilità e domanda del convenuto verso i terzi chiamati in causa; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (iv) arbitrato irrituale e contratti...