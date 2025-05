ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, esperimento della mediazione e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, comunicazione della domanda in corso di causa al solo difensore e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, comunicazione della domanda in corso di causa al solo difensore ed oggetto della procura alle liti; (iv) mediazione obbligatoria, comunicazione...