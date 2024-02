Advant NCTM, molinari Agostinelli e Dentons nell’acquisizione del Golden Palace hotel di Torino

Vito Bisceglie, Alessandro de Botton e Pierandrea Bonali

Attraverso il Fondo GERAS 2, REAM SGR ha concluso l’acquisizione del Golden Palace, un prestigioso albergo situato nel cuore di Torino, di proprietà di un pool di banche composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Sardaleasing. La gestione verrà affidata a una primaria catena alberghiera internazionale e l’immobile sarà oggetto di un intervento rifunzionalizzazione e ristrutturazione, finanziato da BPER Banca.

REAM SGR si è avvalsa del supporto legale del team di Advant Nctm, guidato dai partner Vito Bisceglie, responsabile del dipartimento Immobiliare, Rosemarie Serrato ed Eugenio Siragusa, coadiuvati dagli avvocati Elena Granati e Francesco Bigerna per i profili investment, Antonella Scarciello e Sara Petricciuolo per i profili di diritto urbanistico e Fabio Rastelli per i profili connessi al finanziamento.

Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Sardaleasing sono state assistite per gli aspetti relativi alla compravendita da Molinari Agostinelli, che ha agito con un team composto dal partner Alessandro de Botton, dal senior associate Stefano Cova, dall’associate Beatrice Mattioni e dal trainee Gian Luca Marchi, nonché dall’avv. Vincenzo Gerardi dello Studio Legale Gerardi in relazione al pregresso rapporto locativo relativo all’immobile.

BPER Banca è stata assistita dallo studio legale Dentons con un team multidisciplinare guidato dal partner Pierandrea Bonali e composto dalla counsel Antida Cutuli e dalla trainee Anna Zanoni, per i profili relativi all’operazione di finanziamento, nonché dal partner Davide Traina e dall’associate Cosimo Mugnaioni, per i profili di diritto immobiliare e civile controversi connessi alla precedente gestione dell’hotel.