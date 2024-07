Alla liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura

L’acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare) integra una donazione indiretta dell’immobile e non del denaro. All’azione di riduzione di liberalità indirette è inapplicabile il principio della quota legittima in natura, cosicché il legittimario leso deve far valere le sue pretese con le modalità tipiche del diritto di credito. Infatti, l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi