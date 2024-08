Ammessa la sospensione discrezionale se il giudice spiega perchè non riconosce la prima sentenza

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337, comma 2, Cpc, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende...

