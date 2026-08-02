La qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto non richiede necessariamente l’esercizio di tutti i poteri dell’organo amministrativo e non è neanche necessario che ci sia una sostituzione totale dell’amministratore di diritto con il quale l’amministratore di fatto può coesistere. È sufficiente l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Vanno quindi individuati e accertati gli elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto...

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