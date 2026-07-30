Antiriciclaggio nella mediazione civile, la dotazione documentale necessaria per organismo e mediatore

Nove sono i moduli che compongo la “cassetta degli attrezzi” costruita sull’ossatura degli artt. 15-16, 17-30, 31-32 e 35-39 del d.lgs. 231/2007, filtrata dalle FAQ del CNF e collaudata sul campo