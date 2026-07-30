Tra il Regolamento (UE) 2024/1624, le FAQ del Consiglio Nazionale Forense e i verbali di contestazione notificati agli Organismi, proviamo a mettere ordine sull’antiriciclaggio nella mediazione civile: che cosa dice davvero il diritto dell’Unione, che cosa impone la norma interna, e — soprattutto — quali documenti devono materialmente trovarsi nel fascicolo di ogni procedura. Con un’avvertenza di metodo: chi media non indaga, ma chi non documenta, oggi, rischia.
LA NOTIZIA, PRIMA DEL DIRITTO
Cominciamo dalla cronaca. Nel biennio...