Si prepara un nuovo organismo incaricato di supportare i notai nelle segnalazioni delle operazioni sospette (Sos) di riciclaggio. Si tratterà di una struttura indipendente, istituita presso il Consiglio nazionale del Notariato (ma con autonomia funzionale), che gestirà in modo accentrato i dati antiriciclaggio dei notai; per farlo, sarà creata una nuova banca dati ad hoc. Lo prevede il decreto legislativo 122/2026, in vigore dal 23 luglio.
Il nuovo sistema
L’obiettivo del nuovo impianto è quello di rafforzare la prevenzione...