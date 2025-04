Arbitro bancario, il termine di 60 giorni non ha natura perentoria

Il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 6 della delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 175 e applicabile, stante il rinvio disposto dall’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993 ai procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario, stante la variabilità delle scansioni temporali ivi previste per la definizione del relativo procedimento, non ha natura perentoria. Questo il principio espresso dalla Sezione I della...

