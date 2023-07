Ashurst con Welink nell'acquisizione di un progetto fotovoltaico in Sicilia

Annamaria Pinzuti









Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Welink, international provider operativo nel settore delle energie rinnovabili e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio, nell'acquisizione di un progetto fotovoltaico in sviluppo in Sicilia, avente una capacità di circa 55MW.

Il team di Ashurst è stato guidato dalla partner Annamaria Pinzuti, supportata dall'associate Federico Piccione per gli aspetti corporate dell'operazione, dall'associate Andrea Enni per gli aspetti relativi al contratto di sviluppo, nonché dal trainee Mariano Rossi. La partner Elena Giuffrè ha seguito gli aspetti amministrativi con il senior associate Gianluca Di Stefano e il trainee Marco Messina.